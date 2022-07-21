Новым прокурором Дзержинского района назначен Сергей Колодяжный
Сергей Колодяжный назначен прокурором Дзержинского района Калужской области. В четверг, 21 июля, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Колодяжному 37 лет. В органах прокуратуры Калужской области он работает с 2009 года.
В последние полгода он был старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области.
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