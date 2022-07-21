В Калужской области выросло количество разводов

С января по июнь 2022 года в Калужской области зафиксировано 2615 разводов. В четверг, 21 июля, об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос. За первое полугодие 2021-го было 2522 развода.

В то же время за первые шесть месяцев 2022 года в Калужской области сыграли 2444 свадьбы.

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