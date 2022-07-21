В Калужской области ввели бесплатный проезд в электричках для детей до семи лет

В среду, 20 июля, правительство Калужской области опубликовало постановление, согласно которому отменяется скидка в 50% на проезд в электричках для детей в возрасте от 5 до 7 лет. А в четверг чиновники опубликовали подробное разъяснение.

Областной документ принят в связи с изменением федерального законодательства.

- Дети в возрасте до 7 лет включительно могут ездить в электричках бесплатно, - подчеркнули в правительстве. - Закон о бесплатном проезде в пригородных электропоездах детей от 5 до 7 лет принят Госдумой в июне. Безденежный билет оформлять не нужно. Для получения льготы необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка. Ранее бесплатным проездом пользовались дети до 5 лет.

Изменения вступили в силу 22 июня.

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