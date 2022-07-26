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Техника Ростсельмаш: безотказная работа на ваших полях

Опубликовано: 26.07.2022 10:00 0 249

Июль — макушка лета. Так говорили наши предки. А для аграриев это еще и время начала уборочных работ, которые, как правило, стартуют в конце июля.

Ростсельмаш — мировой производитель сельскохозяйственной техники, которая выполняет все этапы полевых работ, в том числе по послеуборочной обработке. Сейчас, когда сельхозпроизводителям предстоит убрать урожай, на помощь им приходят высокопроизводительные агромашины, способные очистить поля от стерни и подготовить к следующему сезону. Для этих целей калужские аграрии рекомендуют использовать тяжелые дисковые бороны производства Ростельмаш.

Тандемные бороны серии RSM DX прекрасно справляются с заделкой в почву пожнивных остатков зерновых культур, кукурузы и подсолнечника. Также их используют для заделки в почву удобрений, для окультуривания залежных земель, обработки паров, подготовки поля к пару или посеву.

С этими агрегатами поля обрабатываются точно и эффективно, в том числе за счет плавающего дышла, которое позволяет копировать рельеф поверхности. Копирующую функцию также выполняют и сдвоенные колеса, расположенные ближе к центру и по краям рамы бороны.

Бороны серии RSM DX это:

• производительность 9,6 — 11,8 га/час;

• глубина обработки от 7 см до 18 см;

• масса от 8 300 до 10 100 кг

• диаметр дисков 660;

• толщина дисков 8 мм.

Бороны оснащены стальными проставками между дисками, что дает возможность затягивать дисковые батареи до 4339 НМ и обеспечивает защиту вала при серьезных нагрузках. Сами диски толщиной 8 мм, созданные из микроструктурной борсодержащей стали, рассчитаны на продолжительную службу. При этом каждый диск — «ромашка» или гладкий — проходит многоступенчатую проверку на гибкость и прочность в заводских условиях. Также не производстве осуществляют затяжку гаек на валах дисковых батарей до 4339 НМ.

Сами батареи располагаются в тандемных боронах RSM DX под определенным углом, образуя x-образную конструкцию. Выверенное расстояние между дисками и фиксированные углы атаки (20° — первая батарея и 17° — вторая) обеспечивают полное перекрытие и однородное проникновение в почву. Таким образом, пожнивные остатки заделываются в почву на одинаковую глубину по всей ширине захвата, и нет необходимости устанавливать дополнительные прорезающие диски, либо стрельчатые лапы.

Защиту рабочих органов бороны от ударных нагрузок и преждевременного разрушения обеспечивают кронштейны крепления дисковых батарей С-образной формы, изготовленные из пружинной стали. Они служат амортизаторами, позволяя удерживать заглубление дисков на одном уровне.

С целью снижения нагрузок на бороны серии RSM DX устанавливаются самоориентирующиеся подшипники, способные работать в самых сложных условиях — они выдерживают нагрузки до 10,5 тонн на подшипник при 33 оборотах в минуту.

Надежная и безотказная гидравлическая система подъема бороны позволяет быстро переключаться как в рабочее, так и в транспортное положение.

Аграрии, которые уже сделали выбор в пользу техники Ростсельмаш, как правило, не останавливаются на одной единице из продуктовой линейки производителя. Как, например, на калужском предприятии «Нива».

— Мы давно работаем с техникой Ростельмаш, — говорит представитель компании Андрей ГОРЛОВСКИЙ. — Это и кормозаготовительная, и кормоуборочная техника, культиваторы, комбайны. Три года назад приобрели борону RSM DX-850/880 для первичной обработки земли. Борону используем как для разделки залежных земель, так и во время уборки урожая на полях с высокой остаточной стерней. Техника хороша и на сложных участках: тяжелая, надежная, с валами вместо стоек. Нас устраивает по всем критериям.

Созданные специально для работы в российских условиях бороны серии RSM DX — неутомимые труженики полей, которые эффективно выполняют свою работу, способствуя процветанию вашего сельхозпроизводства.

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Опубликовано: 26.07.2022 10:00 0 249
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