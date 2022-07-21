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Новый тариф UP от билайна — тысячи вариантов в одном решении

Опубликовано: 21.07.2022 09:19 0 75
Новый тариф UP от билайна — тысячи вариантов в одном решении

билайн запускает новый тариф UP, который заменит собой основную тарифную линейку оператора для новых продаж и переходов.

В тарифе «живут» пять персонажей, которые называются апперы — это пчела Базя, дракон Юнг, котик Пуш, робот Пинг и панда Тапа. Каждый из них обладает своей уникальной суперспособностью, с помощью которой клиент билайна сможет «прокачивать» свой тариф и каждый месяц получать дополнительные минуты разговоров, гигабайты интернета, скидки и специальные предложения.

UP — это логичное продолжение тарифа-конструктора «Твое решение», который появился у билайна в октябре 2021 года вместе с обновлением бренда. Тогда 54% аудитории оператора позитивно восприняло изменения в бренде оператора, включая визуальный стиль и новый слоган «На твоей стороне». Новый тариф UP заменил собой более 20 продуктов, которые были ранее доступны для подключений.

Какие суперсилы есть у апперов:

  • пчела Базя дает возможность делиться своими минутами и Гб с номерами членов семьи со скидкой 50%;
  • дракон Юнг дарит неограниченный доступ к YouTube и TikTok;
  • котик Пуш обеспечивает приоритетное обслуживание в службе поддержки клиентов билайна и дает в 1,5 раза больше интернета в роуминге без доплаты;
  • робот Пинг дарит дополнительные 30 минут голосовых вызовов на номера Узбекистана, TCELL Таджикистана, Beeline Кыргызстана и Beeline Армении;
  • панда Тапа защитит от подключения нежелательных подписок в интернете и дает скидку 20% на абонентскую плату для клиентов старше 60 лет.

Для пользователя каждый из апперов представляет собой заранее собранный набор настроек тарифа, который лучше всего подойдет для того или иного сегмента аудитории. При этом у каждого клиента остается возможность дополнительно настроить тариф UP под себя: добавить гигабайты, минуты, SMS, подключить дополнительные сервисы, как от билайна, так и от его партнеров, например, Яндекс и IVI.

Каждый из пяти апперов имеет 36 вариантов настроек. В итоге получается 180 вариантов базового наполнения тарифа UP и более 1000 комбинаций с дополнительными опциями.

«Наш клиент находится в центре всего бизнеса билайна. Нам было важно максимально упросить для него выбор тарифа, помочь принять решение, как именно и в каком виде он будет пользоваться услугами связи. Мы постарались сфокусироваться на одном гибком продуктовом решении — новом тарифе UP, который каждый клиент может индивидуально настроить под свои потребности. При создании нового тарифа мы постарались учесть образ жизни людей разных возрастов и профессий, и предложить для каждого подходящего персонажа-аппера. Они призваны оживить привычный безликий тариф и сделать его использование выгоднее и интереснее», - комментирует Надежда Корнилова, руководитель департамента по маркетингу розничного бизнеса Западного региона ПАО «ВымпелКом» (ТМ билайн).

Тариф UP — начало большого пути трансформации продуктового предложения билайна. Компания развивает диджитал-партнерства и планирует обогащать список сервисов, которые можно будет подключить в тарифе UP.

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Опубликовано: 21.07.2022 09:19 0 75
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