В Калужской области 9363 человека оказались под угрозой увольнения

В Калужской области количество работников, оказавшихся под угрозой увольнения, выросло до 9363. В среду, 20 июля, об этом сообщили в правительстве региона.

Большая часть тех, кто может лишиться работы, живет в Калуге - 8950 человек (95,6%). В Обнинске таких 201 человек, в Боровском районе - 72.

По официальным данным, численность безработных в Калужской области на 12 июля составляет 2589 человек (год назад было 3 259). Уровень регистрируемой безработицы - 0,48%.

По состоянию на 30 июня областная база вакансий насчитывала 12 299 рабочих мест (в 2021 году – 14 575). Для рабочих предлагается 7593 места, для служащих – 4706. Средняя зарплата – около 28 тысяч рублей.

Работодателям нужны водители, швеи, медсестры, слесари, овощеводы, повара, трактористы-машинисты, электромонтеры. Из числа калужан, имеющих высшее образование, наиболее востребованы врачи, инженеры, учителя и полицейские.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.