В Калуге вода очистилась в Оке и Яченском водохранилище

Управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало обновленный список водоемов, вода в которых соответствует санитарным нормам.

В Калуге перечень оказался непривычно большим:

Яченское водохранилище (у лодочной станции и в районе бора),

пруд верхний в деревне Вырка,

Рождественские пруды,

озеро Резвань,

Сероводородные озера,

Река Ока (пляж левый, Правый берег),

пруд Лаврово-Песочня.

При этом сотрудники Роспотребнадзора не рекомендуют купаться в Угре, нижнем пруду в Вырке и в Оке в районе ГИБДД.

По прогнозам синоптиков, на выходных в Калуге вновь ожидается жаркая погода.

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