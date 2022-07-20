В Калуге вода очистилась в Оке и Яченском водохранилище
Управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало обновленный список водоемов, вода в которых соответствует санитарным нормам.
В Калуге перечень оказался непривычно большим:
- Яченское водохранилище (у лодочной станции и в районе бора),
- пруд верхний в деревне Вырка,
- Рождественские пруды,
- озеро Резвань,
- Сероводородные озера,
- Река Ока (пляж левый, Правый берег),
- пруд Лаврово-Песочня.
При этом сотрудники Роспотребнадзора не рекомендуют купаться в Угре, нижнем пруду в Вырке и в Оке в районе ГИБДД.
По прогнозам синоптиков, на выходных в Калуге вновь ожидается жаркая погода.
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