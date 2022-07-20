Дождь будет идти в Калуге почти весь день
В среду, 20 июля, в Калужской области обещают пасмурную погоду, в течение дня будет идти дождь.
Температура воздуха утром составит около +15 градусов, днем – до +18, вечером – в районе +16.
Скорость ветра – до 4 м/с.
Согласно поверьям, тот, кто 20 июля родился, будет ленив, но богат.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!