Дождь будет идти в Калуге почти весь день

В среду, 20 июля, в Калужской области обещают пасмурную погоду, в течение дня будет идти дождь.

Температура воздуха утром составит около +15 градусов, днем – до +18, вечером – в районе +16.

Скорость ветра – до 4 м/с.

Согласно поверьям, тот, кто 20 июля родился, будет ленив, но богат.

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