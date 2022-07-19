В Калужской области ребенку, на которого напали бездомные собаки, выплатят компенсацию
Во вторник, 19 июля, прокуратура Калужской области сообщила о решении суда по иску к поселковой управе.
Весной 2022 года 11-летний ребенок гулял на детской площадке в поселке Товарково, где на него напали бродячие собаки. Ребенок пострадал, получив равно-укушенную рану ноги, ему потребовалась медицинская помощь.
Для защиты прав несовершеннолетнего прокуратура направила в суд заявление о взыскании морального вреда с поселковой управы МО ГП «Поселок Товарково», поскольку они не занимались отловом бездомных собак.
Суд назначил в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.
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