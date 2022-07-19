В Калуге срочно ищут доноров крови для 9-летней девочки

Во вторник, 19 июля, появилась информация о срочном сборе крови для 9-летней калужанки Ульяны Дунаевой.

Родственники девочки просят калужан откликнуться и помочь.

Требуются тромбоциты 4 положительной группы крови (или любой другой группы).

Диагноз Ульяны: острый лейкоз.

Сдать кровь на тромбомассу можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00 в ГБУЗ КО «Калужская областная станция переливания крови» по адресу: ул. Максима Горького, 71.

При сдачи крови обязательно укажите, что она для Дунаевой Ульяны, 9 лет.

По любым вопросам звонить: Тамара Алексеевна 8 902 391-25-01.

Калужан очень просят откликнуться как можно скорее, дорога каждая минута!

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