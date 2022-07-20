В салонах связи Tele2 жителям приготовят освежающий Mixx

Tele2 в летние дни откроет в розничной сети промозону MixxBar, где клиенты смогут узнать о преимуществах мультиподписки Mixx, а также угоститься коктейлями.

Подписка Mixx была запущена в апреле 2022 года. Уже через месяц она стала одним из самых популярных сервисов оператора – по статистике, пользователи подключают ее в 10 раз чаще других услуг.

В подписку входят 50 Гб интернета в дополнение к действующему тарифу, контент музыкального стримингового сервиса VK Музыка, кино, сериалы и телеканалы от видеосервиса Wink, безлимитный трафик в популярных соцсетях и мессенджерах, скидки на покупку техники Xiaomi и многое другое. Стоимость составляет всего 200 рублей в месяц. Это значительно ниже, чем сумма платежей за каждую из услуг по отдельности.

Алексей Бойко, директор калужского филиала Tele2:

«Мы подготовили подарок для своих клиентов, замиксовав в салонах связи полезное предложение с охлаждающими напитками. При подключении Mixx абоненты смогут угоститься напитками. Отмечу, что уже сейчас жителям нашего региона открыт бесплатный период использования сервиса – после первой активации стоимость услуги спишется лишь во время следующего списания платы за тариф».

Промозоны MixxBar будут работать в салонах связи оператора по следующему графику:

Калуга, Кирова, 46: 21 июля с 16:00 до 18:00, 26 июля с 17:00 до 19:00.

Калуга, Кирова, 27: 19 и 25 июля с 16:00 до 18:00.

Обнинск, Карла Маркса, 61: 19 и 22 июля с 17:00 до 19:00.

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