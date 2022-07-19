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ВТБ запустит трансграничные переводы по номеру телефона

Опубликовано: 19.07.2022 16:00 0 220
ВТБ запустит трансграничные переводы по номеру телефона

ВТБ осенью запустит пилотный проект по трансграничным переводам физлиц через Систему быстрых платежей (СБП). Новый сервис предусматривает моментальную отправку денег в страны ближнего зарубежья по номеру телефона. Также клиенты ВТБ получат возможность переводить средства в соседние страны по номеру карты. Об этом в ходе интервью телеканалу «Россия 24» заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

ВТБ запускает пилотный проект по трансграничным переводам через Систему быстрых платежей. Технология позволит переводить средства на счет, открытый в странах-партнерах, по номеру телефона. Чтобы отправить деньги, достаточно будет зайти в ВТБ Онлайн, ввести номер телефона получателя и выбрать банк, на карту которого осуществляется перевод.

Тестирование нового сервиса для трансграничных переводов в ВТБ стартует осенью, клиентам банка технология станет доступна до конца года. На первом этапе перевести деньги через СБП будет возможно в страны СНГ.

Кроме того, уже в третьем квартале клиенты ВТБ смогут мгновенно переводить средства на карты национальных платежных систем в Абхазии, Армении, Беларуси, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Для этого пользователю ВТБ Онлайн будет достаточно указать номер карты и ФИО получателя платежа, не тратя время на заполнение полных реквизитов счета.

«ВТБ продолжает развитие новых сервисов, которые существенно упрощают пользователям привычные финансовые операции. Технология денежных переводов по номеру телефона станет удобной альтернативой другим типам трансграничных операций. Наши клиенты смогут отправить средства прямо в ВТБ Онлайн, для этого потребуется только номер телефона получателя. Сегодня доля СБП в общем объеме переводов между физлицами по России уже превышает 70%, поэтому мы уверены в востребованности нового сервиса. Рассчитываем, что на горизонте трех лет на него будет приходиться до половины всех трансграничных переводов в те страны, которые поддерживают технологию. Второй альтернативой станет перевод в страны ближнего зарубежья по номеру карты, которым наши клиенты смогут воспользоваться уже в третьем квартале», – комментирует Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Во втором квартале клиенты ВТБ совершили более 74 млн переводов и платежей через СБП в России на сумму более 390 млрд рублей. Доля сервиса в общем объеме переводов между физлицами составила 71%, увеличившись в 1,5 раза относительного второго полугодия 2021 года.

Ранее ВТБ запустил денежные переводы в страны ближнего зарубежья – Белоруссию, Казахстан, Армению и Азербайджан. Услуга доступна по банковским реквизитам в национальных валютах на счета физических и юридических лиц.

 

Банк ВТБ (ПАО)

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Опубликовано: 19.07.2022 16:00 0 220
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