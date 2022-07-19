Грозовая пора в Калужской области продолжается

Во вторник, 19 июля, ГУ МЧС России по Калужской области сообщает калужанам об очередном грозовом фронте, который заглянет в наш регион.

По данным Калужского ЦГМС, 20 июля по Калужской области местами пройдет сильный дождь с грозой и порывистым ветром до 20 м/с.

Калужан просят быть осторожными при прохождении грозового фронта. Наш регион уже знает, чего ожидать от непогоды.

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