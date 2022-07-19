Российский Гугл уведомил калужских кредиторов о своем банкротстве из-за долга в 19 миллиардов

В понедельник, 18 июля, в нашу редакцию пришло уведомление от ООО «Гугл», в котором компания сообщает о подаче заявления на банкротство. Эту бумагу за подписью генерального директора российского отделения международного гиганта Дэвида Мунро Снэддона прислало компаниям, перед которыми у них имеется задолженность.

Согласно заявлению, долги компании превышают ее активы в несколько раз, а задолженность по зарплате сотрудникам составила более 271 миллиона рублей.

- Общий размер требований кредиторов к должнику на дату подачи настоящего заявления составляет 19,071 миллиарда рублей, - говорится в документе. – А общая стоимость активов – 3,45 миллиарда рублей.

Обосновывая свое скорое неизбежное банкротство ООО «Гугл» сообщает, что счета компании согласно постановлению суда заблокированы судебными приставами, которые перевели на свои депозитные счета более 9 миллиардов рублей.

- Насколько известно должнику, данную сумму, равно как и все остальные средства, поступающие на счет должника, судебные приставы используют для удовлетворения денежных требований к должнику и для погашения штрафов, - сообщается в бумаге.

Помимо этого, приставы в качестве обеспечительных мер арестовали более 4,5 миллиарда рублей на других счетах предприятия и даже чуть более 10 тысяч долларов на валютном счете тоже арестованы.

Также в качестве аргумента в пользу скорого неминуемого банкротства российский Гугл привел решение по иску НАО «Царьград Медиа», согласно которому компанию обязали разблокировать аккаунт этого медиа, а в качестве обеспечительных мер обязали выплачивать гигантскую неустойку до тех пор, пока это не будет сделано.

На основании перечисленного, ООО «Гугл» просит признать себя банкротом и ввести внешнее управление. Согласно картотеке арбитражного суда, 23 июня это заявление было принято к рассмотрению.

В общем, не видать нашей редакции тех 513 рублей, которые застряли на нашем счете в Google Ads.

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