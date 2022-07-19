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В Калужской области ищут 69-летнего мужчину

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.07.2022 15:00 0 618
В Калужской области ищут 69-летнего мужчину

Во вторник, 19 июля, волонтеры «ЛизаАлерт» Калужской области сообщают о поисках пожилого мужчины.

Пропал 69-летний Геннадий Зубенко, проживающий в Жуковском районе, в СНТ «Орехово», деревня Успенские хутора.

Мужчину в последний раз видели 18 июля 2022 года.

Приметы пропавшего:

  • рост 180 см;
  • худощавое телосложение;
  • голубые глаза;
  • темно-русые волосы с проседью, короткая стрижка.

Одежда:

  • красная ветровка;
  • черный жилет;
  • бежевая футболка;
  • черные спортивные брюки;
  • синие кроксы;
  • синяя бейсболка с белой надписью.

С собой: черно-серая дворняжка среднего размера.

Если вам что-либо известно о пропавшем, звоните по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, бесплатно на территории РФ, или инфоргу Ольге 8 910 918-53-60.

Напоминаем, что в Калужской области также ищут пропавшего 84-летнего Петра Ильина, который не вернулся из леса.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.07.2022 15:00 0 618
Тэги: лиза алерт
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