В Калужской области ищут 69-летнего мужчину

Во вторник, 19 июля, волонтеры «ЛизаАлерт» Калужской области сообщают о поисках пожилого мужчины.

Пропал 69-летний Геннадий Зубенко, проживающий в Жуковском районе, в СНТ «Орехово», деревня Успенские хутора.

Мужчину в последний раз видели 18 июля 2022 года.

Приметы пропавшего:

рост 180 см;

худощавое телосложение;

голубые глаза;

темно-русые волосы с проседью, короткая стрижка.

Одежда:

красная ветровка;

черный жилет;

бежевая футболка;

черные спортивные брюки;

синие кроксы;

синяя бейсболка с белой надписью.

С собой: черно-серая дворняжка среднего размера.

Если вам что-либо известно о пропавшем, звоните по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, бесплатно на территории РФ, или инфоргу Ольге 8 910 918-53-60.

Напоминаем, что в Калужской области также ищут пропавшего 84-летнего Петра Ильина, который не вернулся из леса.

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