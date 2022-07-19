В Калужской области ищут 69-летнего мужчину
Во вторник, 19 июля, волонтеры «ЛизаАлерт» Калужской области сообщают о поисках пожилого мужчины.
Пропал 69-летний Геннадий Зубенко, проживающий в Жуковском районе, в СНТ «Орехово», деревня Успенские хутора.
Мужчину в последний раз видели 18 июля 2022 года.
Приметы пропавшего:
- рост 180 см;
- худощавое телосложение;
- голубые глаза;
- темно-русые волосы с проседью, короткая стрижка.
Одежда:
- красная ветровка;
- черный жилет;
- бежевая футболка;
- черные спортивные брюки;
- синие кроксы;
- синяя бейсболка с белой надписью.
С собой: черно-серая дворняжка среднего размера.
Если вам что-либо известно о пропавшем, звоните по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, бесплатно на территории РФ, или инфоргу Ольге 8 910 918-53-60.
Напоминаем, что в Калужской области также ищут пропавшего 84-летнего Петра Ильина, который не вернулся из леса.
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