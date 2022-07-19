В Калужской области дорожные камеры за неделю зафиксировали 34 904 нарушения ПДД
В понедельник, 18 июля, центр безопасности дорожного движения Калужской области сообщил, что за прошедшую неделю камеры фотовидеофиксации зафиксировали 34 904 нарушения правил дорожного движения.
В период с 08.07.2022 по 14.07.2022 выписаны штрафы по следующим видам нарушений ПДД:
- 27 791 за превышение скорости;
- 387 за выезд в нарушение ПДД на встречную полосу;
- 2 102 за нарушение правил пользования ремнями безопасности;
- 3 814 за нарушение правил проезда перекрестков;
- 754 за непредоставление преимущества в движении пешеходам;
- 56 за остановку и стоянку в зоне действия запрещающих дорожных знаков.
Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте ПДД!
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