В Калужской области дорожные камеры за неделю зафиксировали 34 904 нарушения ПДД

В понедельник, 18 июля, центр безопасности дорожного движения Калужской области сообщил, что за прошедшую неделю камеры фотовидеофиксации зафиксировали 34 904 нарушения правил дорожного движения.

В период с 08.07.2022 по 14.07.2022 выписаны штрафы по следующим видам нарушений ПДД:

- 27 791 за превышение скорости;

- 387 за выезд в нарушение ПДД на встречную полосу;

- 2 102 за нарушение правил пользования ремнями безопасности;

- 3 814 за нарушение правил проезда перекрестков;

- 754 за непредоставление преимущества в движении пешеходам;

- 56 за остановку и стоянку в зоне действия запрещающих дорожных знаков.

Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте ПДД!

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