В Калужской области пропал 84-летний мужчина

В понедельник, 18 июля, волонтеры «ЛизаАлерт» Калужской области сообщили о поисках калужанки.

84-летний Петр Семенович Ильин пропал в Кировском районе.

18 июля он ушел в лес и не вернулся.

Приметы пропавшего:

Рост 165 см;

Нормального телосложения;

Волосы седые;

Глаза карие.

Одежда пропавшего:

Синий плащ;

Серый свитер;

Зеленые резиновые сапоги;

Бело-зеленая шапка;

Серые спортивные брюки.

Любую информацию о пропавшей просят сообщать по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, бесплатно на территории РФ, или инфоргам: Наталья 8 910 510-14-18, Ольга 8 910 918-53-60.

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