В Калужской области пропал 84-летний мужчина
В понедельник, 18 июля, волонтеры «ЛизаАлерт» Калужской области сообщили о поисках калужанки.
84-летний Петр Семенович Ильин пропал в Кировском районе.
18 июля он ушел в лес и не вернулся.
Приметы пропавшего:
Рост 165 см;
Нормального телосложения;
Волосы седые;
Глаза карие.
Одежда пропавшего:
Синий плащ;
Серый свитер;
Зеленые резиновые сапоги;
Бело-зеленая шапка;
Серые спортивные брюки.
Любую информацию о пропавшей просят сообщать по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, бесплатно на территории РФ, или инфоргам: Наталья 8 910 510-14-18, Ольга 8 910 918-53-60.
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