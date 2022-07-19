В Калужской области будет прохладно и дождливо

Во вторник, 19 июля, в Калужской области утром будет солнечно, а днем пройдут дожди и до вечера небо затянут облака.

Температура воздуха утром составит около +15 градусов, днем – до +19, вечером – в районе +16.

Скорость ветра – до 4 м/с.

Согласно поверьям, если в этот день встать пораньше и пройтись по утренней росе – это укрепит здоровье на долгие годы. Кроме того, такая процедура прибавляет сил.

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