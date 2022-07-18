Более 17 тысяч семей получили социальную поддержку в Калужской области

В понедельник, 18 июля, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в текущем году более 22 млрд рублей будет направлено на финансирование региональных проектов.

За полгода сделано:

17,5 тысячи семей получили социальную поддержку;

закуплено 26 ФАПов, 11 автомобилей для медучреждений;

создано 2 виртуальных концертных зала, 3 модельные библиотеки, 3 автоклуба;

более 1 млрд рублей выделено для поддержки малого и среднего предпринимательства.



Строятся 5 школ, 2 сельских Дома культуры, 4 объекта питьевого водоснабжения. Капитально ремонтируют 32 медорганизаций. Завершается строительство нового корпуса Областной детской больницы.

— В прошлом году Калужская область по реализации нацпроектов была в числе лучших, – сказал Владислав Шапша. – По итогам 1-го полугодия знаем, где нужно усилиться, чтобы вновь завершить год с хорошими показателями.

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