Правобережье Калуги засыпало градом
В понедельник, 18 июля, через Калугу прошел ливень с грозой.
И если какие-то районы города залило ливневым дождем, то Правобережью Калуги досталось сильнее. Там всех неслабо осыпало градом.
А после прохождения грозового фронта на пересечении Академического проезда и улицы Генерала Попова образовался потоп.
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