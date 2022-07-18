Правобережье Калуги засыпало градом

В понедельник, 18 июля, через Калугу прошел ливень с грозой.

И если какие-то районы города залило ливневым дождем, то Правобережью Калуги досталось сильнее. Там всех неслабо осыпало градом.

А после прохождения грозового фронта на пересечении Академического проезда и улицы Генерала Попова образовался потоп.

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