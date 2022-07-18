Скончался известный калужский садовод Владимир Морозов

В понедельник, 18 июля, стало известно об уходе из жизни выдающегося калужанина Владимира Морозова.

Он - первый садовод-любитель, получивший звание «Заслуженный работник сельского хозяйства». Он никогда не работал в агропромышленности и не имел соответствующего образования. Однако талантливый человек талантлив во всем. В жизни он добивался успехов в каждом деле, за которое брался: токарь, фотограф-новатор, победитель велогонок.

Первым он был и в создании уникальных по вкусовым качествам сортов яблок и груш.

Проживал талантливый калужанин в деревне Люблинка Дзержинского района, где и занимался испытанием сортов.

Владимиру Морозову было 92 года.

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