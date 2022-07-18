В Калуге проверят городскую систему оповещения
В понедельник, 18 июля, Единая дежурная диспетчерская служба сообщает о предстоящей проверке городской системы оповещения.
По решению ГУ МЧС России по Калужской области, 20 июля с 10:40 до 10:44 будет проведен запуск электрических сирен и внешних акустических устройств.
В 10:43 продолжительностью до 1 минуты на основных цифровых телеканалах и радиоканалах появится сообщение «О технической проверке региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения Калужской области».
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