В Калуге снова сработала система оповещения

В понедельник, 18 июля, наш читатель сообщил о сработавшей системе оповещения в районе Драматического театра.

— Сегодня в 6 часов 10 минут самопроизвольно сработала система оповещения на Драмтеатре, – пишет читатель. – Сирена выла две минуты.

Напоминаем, что это уже второй случай срабатывания системы оповещения. 14 июля в Калуге она уже будила горожан около трех часов ночи.

За разъяснениями мы обратились в ГУ МЧС по Калужской области.

— Сработала система оповещения на Театральной площади, – дали краткий комментарий в МЧС. – Выявлена неисправность.

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