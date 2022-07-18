В Калуге снова сработала система оповещения
В понедельник, 18 июля, наш читатель сообщил о сработавшей системе оповещения в районе Драматического театра.
— Сегодня в 6 часов 10 минут самопроизвольно сработала система оповещения на Драмтеатре, – пишет читатель. – Сирена выла две минуты.
Напоминаем, что это уже второй случай срабатывания системы оповещения. 14 июля в Калуге она уже будила горожан около трех часов ночи.
За разъяснениями мы обратились в ГУ МЧС по Калужской области.
— Сработала система оповещения на Театральной площади, – дали краткий комментарий в МЧС. – Выявлена неисправность.
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