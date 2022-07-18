В Калужской области вандалы сожгли контейнеры общей стоимостью 1,3 миллиона рублей
В понедельник, 18 июля, Калужский региональный экологический оператор сообщил об участившихся случаях пожаров на контейнерных площадках.
Особенно часто пироманы поджигают контейнеры закрытого типа.
Причем, по данным организации, в Калужской области с января по июль текущего года огнем уничтожено 37 контейнеров.
Среди них:
- 8 контейнеров для раздельного сбора отходов. Стоимость каждого – 11 797 рублей;
- 18 контейнеров для сбора отходов емкостью 1,1 м. куб. Стоимость каждого – 10 392 рублей.
- 13 контейнеров заглубленного типа. Стоимость каждого – 77 889 рублей.
За 7 месяцев текущего года общий ущерб составил около 1,3 миллиона рублей. Из-за действий вандалов обновление и организация новых контейнерных площадок вынужденно откладывается. Сейчас идет следствие по делу о поджоге контейнеров в поселке Куровское Бабынинского района.
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