В Калужской области вандалы сожгли контейнеры общей стоимостью 1,3 миллиона рублей

В понедельник, 18 июля, Калужский региональный экологический оператор сообщил об участившихся случаях пожаров на контейнерных площадках.

Особенно часто пироманы поджигают контейнеры закрытого типа.

Причем, по данным организации, в Калужской области с января по июль текущего года огнем уничтожено 37 контейнеров.

Среди них:

8 контейнеров для раздельного сбора отходов. Стоимость каждого – 11 797 рублей;

18 контейнеров для сбора отходов емкостью 1,1 м. куб. Стоимость каждого – 10 392 рублей.

13 контейнеров заглубленного типа. Стоимость каждого – 77 889 рублей.

За 7 месяцев текущего года общий ущерб составил около 1,3 миллиона рублей. Из-за действий вандалов обновление и организация новых контейнерных площадок вынужденно откладывается. Сейчас идет следствие по делу о поджоге контейнеров в поселке Куровское Бабынинского района.

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