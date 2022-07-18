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В Калужской области выявили восемь очагов высокопатогенного гриппа птиц

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.07.2022 09:35 1 858
В Калужской области выявили восемь очагов высокопатогенного гриппа птиц

В воскресенье, 17 июля, состоялось заседание специальной противоэпизоотической комиссии Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

На 13 июля на территории региона зарегистрировано 8 очагов высокопатогенного гриппа среди домашней птицы. Их выявили в Бабынинском, Боровском, Жуковском, Дзержинском, Сухиничском и Малоярославецком районах, а также в пригороде Калуги – деревне Козлово.

По сообщению министра сельского хозяйства Леонида Громова, от населения массово поступали обращения по падежу птиц.

После обращений специалисты взяли пробы материала, что подтвердило высокопатогенный грипп.

Причиной его появления на территории области министр назвал ввоз на калужские ярмарки зараженных птиц из неблагополучных регионов.

На данный момент в 7 очагах из 8 полностью уничтожили зараженную птицу. Средства для компенсации сельхозпроизводителям выделены.

— Необходимо принять все меры, чтобы остановить распространение заболевания, — сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.07.2022 09:35 1 858
Тэги: общество
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