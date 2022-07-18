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Швейцарские сыровары производили сыр в Калужской области

Дмитрий Ивьев , Марина Рыбакова. Фото автора.
Опубликовано: 18.07.2022 08:30 0 871
Швейцарские сыровары производили сыр в Калужской области

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 18 июля.

1927 – по данным госсельтреста, в семхозе «Немерзки» (4 км от станции Шлиппово у Сухиничей) швейцарские сыровары производили русско-швейцарский сыр. Вышеуказанным днем датируется передаточная ведомость: от сыровара Кунца к сыровару Доувалдеру передоно 167 кусков сыра. Вскоре все зарубежные спецы были высланы не только из губернии, но и из страны. В СССР начали выпускать свою продукцию.

1927 – в усадьбе Поленово Заокского района Тульской губернии умер народный художник РСФСР (1926) Василий Дмитриевич Поленов (1844 – 1927).  Василий Дмитриевич занимался исторической, пейзажной и жанровой живописью. Художник был похоронен на сельском кладбище в селе Бёхово на крутом берегу Оки, где он так часто любил рисовать этюды. Над его могилой, согласно завещанию, установлен олонецкий крест. В имении Имоченицы Олонецкой губернии 10-летний городской житель Вася Поленов когда-то впервые близко познакомился с природой.

1951 – «Не такие вечера нужны молодежи

Каждые субботу и воскресенье разукрашенная реклама сообщает трудящимся, что в клубе Зикеевского завода Жиздринского района состоится вечер молодежи.

Что же это за вечера? Хорошая лекция или доклад о великих стройках коммунизма? Или встречи с лучшими людьми завода, коллективный просмотр кинокартины с последующим ее обсуждением? К сожалению, нет. Это просто вечер танцев.

Да и танцы только старые, отжившие. Не услышишь здесь звучной музыки русских бальных танцев…» (из публикаций газеты «Знамя»).

Как тут не вспомнить популярный в советские годы журнал «Молодость».

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Дмитрий Ивьев , Марина Рыбакова. Фото автора.
Опубликовано: 18.07.2022 08:30 0 871
Тэги: история калуги
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