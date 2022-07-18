В Калужской области станет прохладнее
В понедельник, 18 июля, в Калужской области облачно с прояснениями. Синоптики обещают дожди.
Температура воздуха утром составит около +16 градусов, днем – до +19, вечером – в районе +15.
Скорость ветра – до 3 м/с.
Согласно поверьям, 18 июля никто не трудился после полудня. В этот день старались переделать всю работу в первой половине дня, так как считалось, что в противном случае потом придется в течение сорока дней вкалывать с утра до ночи.
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