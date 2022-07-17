В Калужской области ожидается гроза и шквалистый ветер

В воскресенье, 17 июля, ожидается прохождение грозового фронта на территории Калужской области. Об этом сообщает ГУ МЧС.

По данным Калужского ЦГМС, в ближайшие 1-3 часа 17 июля и до конца дня по региону местами ожидается дождь с грозой, шквалистый ветер до 17 м/с.

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