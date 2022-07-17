В Калуге отключат электричество на нескольких улицах

В воскресенье, 17 июля, городская управа Калуги сообщает о предстоящем отключении электричества.

Оно вызвано необходимостью проведения неотложных работ на данном участке.

19 июля с 9:00 до 12:00 электричества не будет по адресам: г. Калуга, ул. Резванская 3, 4, 5, ул. Вишневского АЗС, Анненки 45Б.

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