В Калуге ищут доноров 4+ группы крови на тромбомассу
В субботу, 16 июля, стало известно о поисках доноров 4+ группы крови на тромбомассу. Об этом сообщили в группе «Я донор Калуга».
Кровь просят сдать для Анисимовой Татьяны Георгиевны, 11.11.1984 года рождения.
— Срочно нужна помощь действующих доноров компонентов крови! – обращаются родственники женщины к калужанам. – Ищу доноров крови 4+ на тромбомассу за вознаграждение!
Требования:
- 18+;
- регистрация в Калуге или в Калужской области не менее 4 месяцев;
- наличие паспорта с собой;
- отсутствие противопоказаний.
Сдать кровь на тромбомассу можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00 в ГБУЗ КО «Калужская областная станция переливания крови» по адресу: ул. Максима Горького, 71.
При сдачи крови обязательно укажите, что она для Анисимовой Татьяны Георгиевны, дата рождения 11.11.1984.
Телефон родственников: Анисимова Андрея Максимовна, 8 910 544-74-61.
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