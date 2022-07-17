В Калуге ищут доноров 4+ группы крови на тромбомассу

В субботу, 16 июля, стало известно о поисках доноров 4+ группы крови на тромбомассу. Об этом сообщили в группе «Я донор Калуга».

Кровь просят сдать для Анисимовой Татьяны Георгиевны, 11.11.1984 года рождения.

— Срочно нужна помощь действующих доноров компонентов крови! – обращаются родственники женщины к калужанам. – Ищу доноров крови 4+ на тромбомассу за вознаграждение!



Требования:

18+;

регистрация в Калуге или в Калужской области не менее 4 месяцев;

наличие паспорта с собой;

отсутствие противопоказаний.

Сдать кровь на тромбомассу можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00 в ГБУЗ КО «Калужская областная станция переливания крови» по адресу: ул. Максима Горького, 71.

При сдачи крови обязательно укажите, что она для Анисимовой Татьяны Георгиевны, дата рождения 11.11.1984.

Телефон родственников: Анисимова Андрея Максимовна, 8 910 544-74-61.

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