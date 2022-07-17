В Калужской области пройдет 30-й фестиваль Фонда Святослава Рихтера

В субботу, 16 июля, правительство региона сообщило о проведении в Тарусе музыкально-художественного фестиваля с 17 июля по 7 августа.

Мероприятие общероссийского масштаба пройдет уже в 30-й раз.

Организаторы фестиваля - фонд имени всемирно известного музыканта - помогают молодым талантам в становлении.

Гостей порадуют концерты и музыкальные вечера. Основная сцена – зал «Мир» на улице Луначарского, 33а. Но один из концертов состоится под открытым небом на даче Рихтера.

В рамках фестиваля выступят: камерный оркестр Тарусы, ансамбль солистов «Эрмитаж», скрипач Илья Норштейн. Сольные концерты дадут выдающиеся пианисты Александр Гиндин и Николай Луганский.

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