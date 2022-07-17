В субботу, 16 июля, министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообщило о лесопожарной обстановке в регионе.

3 (средний) класс пожарной опасности установлен в Калужской области;

208 термоточек отмечено по региону;

9 муниципалитетов находятся на особом противопожарном режиме;

1 лесной пожар произошел с начала текущего года, его площадь составила 0,3 га.



При обнаружении лесного пожара калужан просят звонить по номерам:

единый номер экстренных служб 112;

прямая линия лесной охраны: 8 800 100 94 00;

региональная диспетчерская служба: 56-39-39.

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