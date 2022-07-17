В Калужской области пройдут дожди

В воскресенье, 17 июля, в Калужской области ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха утром составит около +16 градусов, днем – до +20, вечером – в районе +13.

Скорость ветра – до 2 м/с.

Согласно поверьям, в этот день нельзя было планировать важные дела на утро, иначе это могло принести неприятности.

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