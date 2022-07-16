В Калужской области 23 человека заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 23 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 104 936, сообщили в субботу, 16 июля, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы 3 человека.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше двух месяцев - с 22 апреля.

Выздоровели еще 26 пациентов. Всего с болезнью справились 103 155 калужан.

По всей России выявлены за сутки 4698 случаев коронавируса. За весь период - 18 485 632. Госпитализированы за сутки – 1314. Выписаны – 2879, за весь период – 17 906 326. За последние сутки в стране от ковида умер 41 человек, за все время – 381 835.

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