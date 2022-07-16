В Калужской области лето не радует теплом
В субботу, 16 июля, в Калужской области ожидается переменная облачность.
Температура воздуха утром составит около +17 градусов, днем – до +20, вечером – в районе +14.
Скорость ветра – до 5 м/с.
Наши предки верили, если кобыла издает храп — к ненастью, пыхтит — к теплу, ржет — к ливню.
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