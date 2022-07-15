В Калуге из-за ремонта дороги временно уберут одну остановку муниципального транспорта
В пятницу, 15 июля, управление городского хозяйства Калуги сообщает об изменениях на муниципальных маршрутах № 64(л), № 91(л), № 94(л) и № 98(л).
Из-за ремонтных работ на улице Московской в рамках проекта реконструкции Северного въезда в целях безопасности остановочный пункт «пов. д. Доможирово» для посадки и высадки пассажиров в направлении из города временно отменен.
На время проведения ремонтных работ калужан просят воспользоваться ближайшими остановочными пунктами «дачи «Искра» и «дачи «Заря».
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