В Калуге из-за ремонта дороги временно уберут одну остановку муниципального транспорта

В пятницу, 15 июля, управление городского хозяйства Калуги сообщает об изменениях на муниципальных маршрутах № 64(л), № 91(л), № 94(л) и № 98(л).

Из-за ремонтных работ на улице Московской в рамках проекта реконструкции Северного въезда в целях безопасности остановочный пункт «пов. д. Доможирово» для посадки и высадки пассажиров в направлении из города временно отменен.

На время проведения ремонтных работ калужан просят воспользоваться ближайшими остановочными пунктами «дачи «Искра» и «дачи «Заря».

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