Лесник в Калужской области за 100 000 рублей не заметил незаконную вырубку

В пятницу, 15 июля, СУ СК России по Калужской области сообщает о расследовании уголовного дела в отношении сотрудника Дзержинского лесничества.

По предварительным данным, мужчина в 2021 году выявил незаконную рубку леса предпринимателем. Однако специально не стал пресекать правонарушение, за что получил от бизнесмена 100 000 рублей.

Следственный комитет и УФСБ провели обыски, изъяли документы. Идет расследование.

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