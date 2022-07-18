Клиентам Tele2 снизят цену на топливо при оплате через Яндекс Заправки

Tele2 предоставил абонентам возможность экономить при покупке топлива во время летних автопутешествий. Клиенты оператора могут заправить автомобиль со скидкой 2 рубля на каждый литр с помощью сервиса Яндекс Заправки.

Скидка на первые 100 литров топлива при оплате через Яндекс Заправки предоставляется до 31 августа 2022 года. К этому сервису подключены около 8500 АЗС по всей России, на которых удобно заправляться без очереди в кассу: нужно найти на карте ближайшую станцию и построить до нее маршрут. Уже около колонки в приложении откроется карточка, в которой водитель выбирает тип и количество топлива.

Чтобы получить скидку, перед заправкой абонентам необходимо перейти в раздел «Скидки и бонусы» приложения Яндекс Заправки, выбрать в списке акцию от оператора и ввести номер мобильного телефона. После этого придет SMS с проверочным кодом, который следует ввести в специальное окно.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

«Мы специализируемся на разработке технологичных и удобных решений, которые часто становятся лучшими на рынке, в том числе и за пределами мобильной связи. Наше клиентоориентированное предложение в партнерстве с Яндексом подготовлено с учетом увлечений и потребностей пользователей. Мы уверены: смартфон с быстрым интернетом будет не только надежным помощником в дороге, но и сделает путешествие выгоднее и комфортнее, ведь для заправки абонентов даже не нужно выходить из салона авто».

Акция действительна в приложениях Яндекс Заправки, Яндекс Карты и Навигатор на Android и iOS. Подробнее об этих и других возможностях программы лояльности «Больше» можно узнать на сайте оператора.

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