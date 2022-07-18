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Клиентам Tele2 снизят цену на топливо при оплате через Яндекс Заправки

Опубликовано: 18.07.2022 10:00 0 329
Клиентам Tele2 снизят цену на топливо при оплате через Яндекс Заправки

Tele2 предоставил абонентам возможность экономить при покупке топлива во время летних автопутешествий. Клиенты оператора могут заправить автомобиль со скидкой 2 рубля на каждый литр с помощью сервиса Яндекс Заправки.   

Скидка на первые 100 литров топлива при оплате через Яндекс Заправки предоставляется до 31 августа 2022 года. К этому сервису подключены около 8500 АЗС по всей России, на которых удобно заправляться без очереди в кассу: нужно найти на карте ближайшую станцию и построить до нее маршрут. Уже около колонки в приложении откроется карточка, в которой водитель выбирает тип и количество топлива.

Чтобы получить скидку, перед заправкой абонентам необходимо перейти в раздел «Скидки и бонусы» приложения Яндекс Заправки, выбрать в списке акцию от оператора и ввести номер мобильного телефона. После этого придет SMS с проверочным кодом, который следует ввести в специальное окно.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

«Мы специализируемся на разработке технологичных и удобных решений, которые часто становятся лучшими на рынке, в том числе и за пределами мобильной связи. Наше клиентоориентированное предложение в партнерстве с Яндексом подготовлено с учетом увлечений и потребностей пользователей. Мы уверены: смартфон с быстрым интернетом будет не только надежным помощником в дороге, но и сделает путешествие выгоднее и комфортнее, ведь для заправки абонентов даже не нужно выходить из салона авто».

Акция действительна в приложениях Яндекс Заправки, Яндекс Карты и Навигатор на Android и iOS. Подробнее об этих и других возможностях программы лояльности «Больше» можно узнать на сайте оператора.

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Опубликовано: 18.07.2022 10:00 0 329
Тэги: новости компаний
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