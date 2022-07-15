С должности уходит начальник управления по работе с населением Калуги

В пятницу, 15 июля, городской голова Калуги Дмитрий Денисов сообщил об уходе с должности начальника управления по работе с населением на территориях Инги Грибанской. Она уходит на заслуженный отдых.

Градоначальник отметил, что Инга Грибанская организовала эффективное взаимодействие между городской властью и жителями, мотивировала ТОСы Калуги к работе в направлении благоустройства.

— Инга Анатольевна, благодарю вас за уверенный профессиональный подход к решению любых задач и многолетний труд на благо Калуги и калужан! – сказал градоначальник.

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