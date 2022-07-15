ФК Калуги ищет возможность построить футбольный стадион возле Губернского парка

В четверг, 14 июля, футбольный клуб «Калуга» провел встречу с активом болельщиков. Инициатором ее проведения стал главный тренер Дмитрий Хомуха. Встреча продолжалась около полутора часов.

Дмитрий Хомуха говорил о задачах, стоящих перед новым тренерским штабом.

Но главной новостью, пожалуй, стали планы клуба на строительство футбольного стадиона возле Губернского парка на Правобережье. По словам тренера, стадион должен вместить 15 000 зрителей.

Подробности смотрите в нашем телеграм-канале.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.