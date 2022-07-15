В сквере Волкова поставят летнее кафе и общественный туалет
В четверг, 14 июля, городской голова провел планерку в сквере Волкова.
Из нововведений в благоустройстве сквера - его подключили к сетям центральной канализации.
Это дает возможность воспользоваться централизованной системой водоотведения в местах отдыха. Позже здесь появится общественный туалет.
В планах и открытие летнего кафе на набережной Яченского водохранилища, тоже с уборной, которую подключат к этим сетям.
На стадионе смонтирована система автоматического освещения. Это позволит спортсменам тренироваться до самого вечера.
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