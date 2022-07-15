В Калужской области жары пока не будет

В пятницу, 15 июля, в Калужской области ожидается переменная облачность.

Температура воздуха утром составит около +17 градусов, днем – до +21, вечером – в районе +17.

Скорость ветра – до 5 м/с.

Наши предки верили, если кто-то 15 июля березу обнимет, то защитит себя от ста болезней.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.