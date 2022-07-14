В Калуге на улице Черносвитинской будет затруднено движение

В четверг, 14 июля, управление городского хозяйства Калуги сообщает о предстоящем ремонте участка дороги на улице Черносвитинской.

В пятницу, 15 июля, с 8:00 до 17:00 в районе домов 4-12 и 31-39 по улице Черносвитинской будут ремонтировать дорогу, поэтому движение на участке будет затруднено.

Калужан просят заранее планировать маршрут и время поездки, по возможности, выбирать пути объезда.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.