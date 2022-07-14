Гроза и шквалистый ветер пройдут по Калужской области
В четверг, 14 июля, ГУ МЧС по Калужской области предупреждает калужан о грозе.
По данным Калужского ЦГМС, 14 июля до 19 часов в Калужской области местами пройдет дождь с грозой и шквалистым ветром до 17 м/с.
Калужан просят быть осторожными и по возможности не выходить из помещения.
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