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В Калужской области подрядчик заплатит почти миллион за срыв сроков строительства Дома культуры

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.07.2022 18:00 0 231
В Калужской области подрядчик заплатит почти миллион за срыв сроков строительства Дома культуры

По результатам проверки прокуратуры Перемышльского района руководителю подрядной организации назначен штраф более 900 тысяч рублей за неисполнение муниципального контракта

В четверг, 14 июля, прокуратура Калужской области сообщает о результатах проверки деятельности строительной организации.

Подрядчик, который должен был строить сельский дом культуры в Перемышльском районе неоднократно нарушал сроки исполнения обязательств по договору.

Муниципальный заказчик расторг договор в одностороннем порядке.

Прокуратура стала инициатором привлечения генерального директора подрядной организации к административной ответственности за неисполнение обязательств.

Ему назначен штраф на сумму более 900 тысяч рублей.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.07.2022 18:00 0 231
Тэги: подрядчик строительство
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