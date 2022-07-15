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Жители 145 городов России сдали на переплавку 17000 старых телефонов

Опубликовано: 15.07.2022 09:41 0 100
Жители 145 городов России сдали на переплавку 17000 старых телефонов

В Tele2 подвели промежуточные итоги экопроекта «Переплавка», благодаря которому можно сдать старый телефон в переработку. С момента запуска в ноябре 2020 года на утилизацию отправили уже 17000 устройств. Наиболее активно их сдавали жители Поволжья, Северо-Запада и Урала.

Экологический проект «Переплавка» призван побудить пользователей правильно утилизировать мобильные устройства и создать инфраструктуру для сбора и переработки этой категории отходов. Это первый подобный проект, запущенный оператором связи. Старые аппараты можно сдать в салонах оператора в 145 городах России. С момента запуска проекта Tele2 отправила в переработку 17000 собранных устройств общей массой 1,5 тонны. Больше всего телефонов сдали жители Поволжья, на втором месте – жители Северо-Запада, на третьем – Урала. 

Все собранные аппараты оператор отправляет в корпорацию «Экополис» – единственный в России комплекс заводов по утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования. В результате переработки до 95% компонентов входящего сырья возвращается в производство в виде вторичных материалов. По оценке экспертов «Экополиса», из железа в составе телефонов, собранных в рамках «Переплавки», можно было бы сделать 20 автомобильных капотов, а из пластика – 64 бампера.

Как утилизируются телефоны, можно увидеть в коротком ролике.

Чтобы сдать старый телефон в переработку, нужно принести его в один из салонов оператора, участвующих в акции, заполнить соглашение и опустить аппарат в специальный контейнер. Модель, марка и состояние телефона не имеют значения. Адреса салонов можно узнать на сайте проекта. 

Мобильные телефоны относятся к категории электронного мусора. По данным исследователей Плимутского университета, в среднем один смартфон содержит 55 г пластика, 33 г железа, 13 г кремния, 7 г хрома и небольшие количества других веществ, в том числе 90 мг серебра и 36 мг золота. Оказавшись в почве или воде, металлы и их соединения накапливаются до определенной концентрации и становятся вредными для окружающей среды и здоровья человека. Прежде всего это хром (содержится в покрытиях), литий (в литий-ионном аккумуляторе), свинец и медь (в микросхемах). 

Как заявляют эксперты Учебного и научно-исследовательского института ООН (UNITAR), доля мобильных телефонов и других малогабаритных гаджетов в общей массе электронного лома составляет 8%. Электронные отходы представляют собой один из наиболее быстро растущих потоков физических отходов. Объем образования таких отходов на свалках стран СНГ и Грузии в 2010–2020 гг. увеличился на 50% и составил 8,7 кг на душу населения. Уровень сбора электронных отходов в России очень низок и составляет всего 2,5%. 

Денис Голещихин, директор Tele2 Retail:
«Исследования показывают, что более половины покупателей в России готовы поменять свои потребительские привычки, если это уменьшит негативное влияние на окружающую среду. «Переплавка» дает жителям России такую возможность. Сдать старый телефон в один из наших салонов для дальнейшей переработки может любой пользователь – совсем не обязательно быть клиентом Tele2. Для этого мы создали удобную инфраструктуру: оператор оборудовал сотни салонов связи специальными боксами для сбора отработавших гаджетов. Мы продолжим расширять географию проекта и включать в него новые города, чтобы пользователи мобильных устройств из разных уголков страны могли позаботиться об окружающей среде».

Игорь Сидоров, генеральный директор корпорации «Экополис»:
«Помимо создания удобной инфраструктуры для раздельного сбора отслуживших гаджетов наш совместный с Tele2 экологический проект имеет важное просветительское значение. Согласно исследованию, проведенному нашим партнером в прошлом году, 19% участников проекта ранее не знали о необходимости специально утилизировать отслужившую электронную технику, но, узнав об этом, теперь готовы вовлекать в программу своих знакомых. Поэтому мы уверены, что количество людей, стремящихся снизить негативное воздействие на окружающую среду за счет правильной утилизации гаджетов, будет только расти. Кроме того, такое взаимодействие населения и крупного бизнеса – прекрасный пример построения экономической модели замкнутого цикла, соответствующей принципам ресурсосбережения. Сейчас это главный тренд развития экономики во всем мире».

 

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Опубликовано: 15.07.2022 09:41 0 100
Тэги: новости компаний
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