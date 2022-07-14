В Калуге организация задолжала поставщикам 34 млн рублей
В четверг, 14 июля, прокуратура Калуги сообщила о результатах проверки деятельности МУП «Калугатеплосеть».
Выяснилось, что организация задолжала организациям за топливно-энергетические ресурсы.
Руководителю МУП было внесено представление.
После вмешательства прокуратуры Калугатеплосеть выплатила поставщикам ресурсов задолженность в размере более 34 млн рублей.
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