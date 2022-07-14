Северный обход Калуги откроют к сентябрю
В четверг, 14 июля, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о финальных работах на строительстве Северного обхода.
— Завершаем строительство Северного обхода Калуги на участке Анненки – Жерело, – говорит глава региона. – Дорожникам осталось закончить устройство верхнего слоя асфальтобетона, установку шумозащитных экранов, линий освещения, благоустройство.
Напомним, чтобы строительство было завершено, нашему региону дополнительно выделили 2,6 млрд рублей из федерального бюджета.
Теперь к сентябрю, несколькими месяцами раньше запланированного срока, дорога технически будет полностью готова к вводу в эксплуатацию.
Это создаст кольцевую дорогу вокруг Калуги протяженностью 84,6 километра.
По словам губернатора, результатом станет:
- лучшая транспортная доступность между микрорайонами города;
- развитие инфраструктуры;
- снижение нагрузки на городские дороги – транзитный транспорт пойдет в обход города.
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