Северный обход Калуги откроют к сентябрю

В четверг, 14 июля, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о финальных работах на строительстве Северного обхода.

— Завершаем строительство Северного обхода Калуги на участке Анненки – Жерело, – говорит глава региона. – Дорожникам осталось закончить устройство верхнего слоя асфальтобетона, установку шумозащитных экранов, линий освещения, благоустройство.

Напомним, чтобы строительство было завершено, нашему региону дополнительно выделили 2,6 млрд рублей из федерального бюджета.

Теперь к сентябрю, несколькими месяцами раньше запланированного срока, дорога технически будет полностью готова к вводу в эксплуатацию.

Это создаст кольцевую дорогу вокруг Калуги протяженностью 84,6 километра.

По словам губернатора, результатом станет:

лучшая транспортная доступность между микрорайонами города;

развитие инфраструктуры;

снижение нагрузки на городские дороги – транзитный транспорт пойдет в обход города.



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