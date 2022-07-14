В Калуге система оповещения разбудила горожан

В четверг, 14 июля, наш читатель сообщил, что около трех часов ночи в Калуге сработала система оповещения.

За комментарием мы обратились в региональное управление МЧС.

— На здании Калужского областного драматического театра произошло самопроизвольное включение выносной акустической установки, – уточнили в ГУ МЧС по Калужской области. – Специалисты Ростелекома выявили неисправность оборудования. На данный момент установку отремонтировали, система оповещения работает в штатном режиме.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.