В Калуге пропала 52-летняя женщина
В среду, 13 июля, волонтеры «ЛизаАлерт» Калужской области сообщили о поисках калужанки.
52-летняя Валентина Константиновна Рязанова (Никулина) пропала в Калуге.
С 11 июля ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей:
- рост 156 см;
- худощавого телосложения;
- темно-русые волосы;
- зелено-карие глаза.
Одежда пропавшей:
- Светло-зеленая футболка;
- Темно-синие джинсы;
- Белые кроссовки.
С собой: зеленая хозяйственная сумка.
— Помогите найти человека, – обращается к калужанам «ЛизаАлерт».
Любую информацию о пропавшей просят сообщать по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, бесплатно на территории РФ, или инфоргам: Наталья 8 910 510-14-18, Ольга 8 910 918-53-60.
Напоминаем, что в Калужской области также пропали 61-летний Сергей Григорьевич Никитин и 86-летний Петр Иванович Котов.
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