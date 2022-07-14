В Калуге пропала 52-летняя женщина

В среду, 13 июля, волонтеры «ЛизаАлерт» Калужской области сообщили о поисках калужанки.

52-летняя Валентина Константиновна Рязанова (Никулина) пропала в Калуге.

С 11 июля ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей:

рост 156 см;

худощавого телосложения;

темно-русые волосы;

зелено-карие глаза.

Одежда пропавшей:

Светло-зеленая футболка;

Темно-синие джинсы;

Белые кроссовки.

С собой: зеленая хозяйственная сумка.

— Помогите найти человека, – обращается к калужанам «ЛизаАлерт».

Любую информацию о пропавшей просят сообщать по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, бесплатно на территории РФ, или инфоргам: Наталья 8 910 510-14-18, Ольга 8 910 918-53-60.

Напоминаем, что в Калужской области также пропали 61-летний Сергей Григорьевич Никитин и 86-летний Петр Иванович Котов.

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